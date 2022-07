Il 30 giugno, il responsabile delle operazioni di OxygenOS ha informato sui forum della community di OnePlus che la beta di OxygenOS 12 è ora disponibile per OnePlus 7, OnePlus 7T, le loro varianti Pro e OnePlus Nord CE.

La scorsa settimana, OnePlus 9RT ha ricevuto la versione beta di OxygenOS 12, basata su Android 12. OnePlus ha ufficialmente introdotto la versione beta su quasi tutti i telefoni Android 12 idonei con questo nuovo set di telefoni. Sfortunatamente, solo la versione del software indiana, non la versione globale, è attualmente accessibile per il download.

OxygenOS 12 si sta facendo strada tra i device OnePlus

Anche se hai il modello di telefono corretto, i post menzionano “difficoltà note” come “non essere in grado di riattivare lo schermo toccando lo schermo” o “reimpostare i dati non riesce” se si ripristina OxygenOS 11. Prevediamo che ora che questi telefoni sono entrati nella beta aperta, riceveranno la versione finale entro un mese o due. Tuttavia, varierà a seconda dei bug visualizzati, del luogo in cui vivi e del gestore telefonico che utilizzi.

Solo un dispositivo OxygenOS 12 idoneo deve ancora ricevere la beta, per quanto ne sappiamo: il nuovo OnePlus Nord N20 5G, uscito questo giugno con Android 11. In termini di nuove funzionalità, OxygenOS 12 aumenta l’equilibrio tra lavoro e vita privata a tutti gli utenti, fornisce aggiornamenti Canvas AOD per la schermata di blocco, migliora la durata della batteria con Smart Battery Engine e ti consente persino di personalizzare il tema del colore della modalità scura.

OnePlus ha anche appena invitato i clienti di OnePlus 10 Pro a partecipare alla closed beta di OxygenOS 13. Tuttavia, prima di potersi impegnare completamente con il nuovo sistema operativo, deve ripulire la sua attività di software incompiuta con i suoi telefoni più vecchi.