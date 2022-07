WhatsApp per iOS sta lavorando su un’altra funzionalità richiesta dagli utenti: la possibilità di nascondere lo stato Online a tutti. Questa funzionalità sarà inclusa in un futuro aggiornamento ed è già in lavorazione.

WhatsApp ti consentirà presto di nascondere il tuo stato online a tutti, secondo WABetaInfo. Gli utenti possono ora scegliere se mostrare le loro informazioni “Ultimo visto” ai contatti, ad alcune persone o a nessuno. WhatsApp consentirà agli utenti di utilizzare una tecnica simile all’attivazione/disattivazione online in una futura edizione del programma.

WhatsApp su iOS si aggiorna per tutti gli utenti

Grazie a due nuove opzioni: “Tutti” e “Come l’ultimo visto”, saremo in grado di specificare chi può vedere quando siamo online dalle nostre impostazioni di ultimo accesso. Se selezioni “I miei contatti” per “Ultimo visto” e “Come ultimo visto” per “online”, i non contatti non saranno in grado di vedere quando sei online.

Questa nuova funzionalità per la privacy è in fase di sviluppo contemporaneamente. Un’altra importante caratteristica su cui sta lavorando WhatsApp è la possibilità di modificare un messaggio. È passato un po’ di tempo da quando l’app ha iniziato a consentire agli utenti di rimuovere i messaggi, ma non ha mai incluso l’opzione per modificarli, cosa che alla fine cambierà in un futuro aggiornamento.

Con iOS 16, un’altra popolare app di messaggistica, iMessage, acquisirà la possibilità di modificare e cancellare i messaggi. Sebbene abbia suscitato un certo dibattito, la possibilità di modificare ed eliminare un messaggio può tornare utile quando si scrive un termine in modo errato o si forniscono informazioni errate a qualcuno in una chat.

Ultimo ma non meno importante, WABetaInfo rivela che WhatsApp sta finalmente lavorando a una nuova versione di reazione ai messaggi. Secondo l’outlet, WhatsApp sta già consentendo ai beta tester pubblici di rispondere a un messaggio con qualsiasi emoji, in modo simile a come fa Instagram con la sua funzione Messaggi diretti.