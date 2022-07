Instagram ha affermato che, al fine di conformarsi alle nuove linee guida per la revisione dell’App Store di Apple, qualsiasi utente iOS può ora cancellare il proprio account Instagram dall’app per iPhone, cosa che in precedenza era difficile da realizzare.

“L’app di social media di proprietà di Meta ha ora implementato una nuova opzione che ti consente di scegliere di eliminare o disattivare il tuo account Instagram su iOS al fine di rispettare le linee guida di revisione dell’App Store aggiornate di Apple che ora impongono anche a tutte le app che offrono la creazione di account di includere la cancellazione dell’account all’interno dell’app”, secondo TechCrunch.

Instagram su iOS si aggiorna

Un portavoce di Instagram ha anche fornito una dichiarazione in merito al cambiamento sull’app di Instagram. Esso ha riferito che il team vuole dare alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza su Instagram e sul tempo trascorso lì. Per questo hanno aggiunto l’opzione per eliminare il tuo account in Impostazioni su iOS e puoi comunque disabilitare temporaneamente il tuo account prima di eliminarlo.

Sorprendentemente, l’ultimo giorno in cui le app hanno dovuto aggiornare la loro app per conformarsi alle linee guida di Apple, Instagram ha offerto ai consumatori “modi aggiuntivi per personalizzare la loro esperienza e il tempo trascorso su Instagram”.

Apri l’app di Instagram e vai nell’area Profilo; scegli “Elimina account” in “Account”. L’app ti chiederà se desideri disattivare o eliminare il tuo account e puoi scegliere quale. Anche se procedi con l’eliminazione dell’account sull’app, Instagram avverte che hai 30 giorni di tempo per impedire all’app di cancellare il tuo account.

Secondo TechCrunch, anche altre app di proprietà di Meta, incluso WhatsApp, si impegnano a rispettare i nuovi criteri di Apple. Spotify e Telegram, invece, continuano a sfidare le nuove normative.