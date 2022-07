Un aereo a propulsione nucleare che non necessita di rifornimento e che non atterra mai, ecco il nuovo folle progetto per la crociera volante ‘Sky Cruise’.

Sky Cruise: Si sale in aereo con un altro aereo!

Una montagna volante, questo è quello che potreste veder passare sopra le vostre teste un giorno. Un progetto futuristico che intreccia ingegneria e tecnologia all’avanguardia per realizzare quella che sarà la prima crociera volante del mondo!

Quando diciamo crociera volante non lo si fa tanto per dire, perche si parla di un aereo con dimensioni incredibili.

Partiamo dai 20 motori elettrici alimentati da un reattore nucleare che danno la possibilità di poter volare senza mai atterrare. Le sue ali sono talmente grandi che ognuna ospita cinque motori, ha ben due piani con ampi spazi fruibili e sono grandi quanto due aerei di linea intercontinentale.

Ora vi starete chiedendo, ma se un aereo non atterra mai, come ci si può salire a bordo? Semplice, attraverso un altro aereo che atterra sopra lo Sky Cruise mentre è in volo, che trasportera oltre i vacanzieri anche tutte le merci necessarie. La cosa è piuttosto semplice, non serve un pista di atterraggio ma solo portarsi alla stessa velocità di crociera per poggiarsi dolcemente sull’aereporto, posto sul dorso della crociera volante.

Da qui si prende poi un ascensore per scendere all’interno, dove l’elegante e lussuosa location regalerà qualche giorno di indimenticabile divertimento e relax. Di preciso non è ancora noto quanti piani ci saranno, ma il progetto prevede bar, cinema, teatro, ristoranti di lusso, piscina e sale da gioco oltre alle innumerevoli cabine dell’Hotel.

I progettisti hanno rivelato qulache particolarità al ‘The Independent’: “Grazie all’energia nucleare, l’hotel non rimane mai senza carburante e può rimanere sospeso in aria per diversi anni senza mai toccare terra e anche la manutenzione può essere effettuata in volo“.