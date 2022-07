È ormai da diverso tempo che si parla dell’arrivo della seconda generazione del visore VR di Sony. Come sappiamo, l’azienda stessa ha rivelato e mostrato in alcuni render il nuovo PlayStation VR2. Nel corso delle ultime ore, però, è stata pubblicata in rete la prima foto dal vivo che lo ritrae e che ci ha quindi confermato ancora una volta il desgin definitivo.

PlayStation VR2: emerge in rete la prima foto dal vivo del nuovo visore

A quanto pare sembra che il colosso giapponese Sony abbia quasi ultimato i lavori per la realizzazione del suo nuovo visore per la realtà aumentata di ultima generazione. Come già accennato, infatti, in queste ore è stata pubblicata in rete una prima foto che ritrae dal vivo il nuovo visore PlayStation VR2.

The first image of a PlayStation VR2 headset outside of a promotional setting has seemingly been shared by an independent developer.https://t.co/NAq3Vr1ZJY — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) June 29, 2022

La foto in questione è stata pubblicata sul noto social network Twitter dal team di sviluppo Bit Planet Games. La foto, in particolare, ritrae il visore assieme ai due controlli più il cavo. Da questa foto, possiamo dunque avere una ulteriore conferma del design, già emerso grazie ad una immagine renders pubblicata da Sony qualche mese fa. Troviamo ad esempio la doppia colorazione bianca e nera come quella dell’ultima PlayStation 5.

Il post con la foto pubblicato dal team di sviluppo Bit Planet Games, però, è stato rimosso qualche momento dopo la pubblicazione. Sembra quindi che l’azienda non abbia ancora intenzione di annunciarlo a breve. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo visore per la realtà aumentata sarà svelato ufficialmente il prossimo anno.