Nel corso delle ultime settimane sono spuntati online i primi rumors e leaks riguardanti la prossima generazione di visore per la realtà aumentata di Sony. Ora, però, l’azienda stessa ha rivelato il design del nuovo PlayStation VR2 con una immagine teaser.

PlayStation VR2: Sony rivela ufficialmente il design tramite una immagine teaser

Ormai non ci sono più dubbi. Il noto produttore Sony ha infatti rivelato praticamente in veste ufficiale cosa aspettarci dal suo prossimo visore per la realtà aumentata. In particolare, l’azienda ha postato la prima immagine teaser del nuovo PlayStation VR2.

Osservando l’immagine in questione, possiamo notare come il nuovo visore riprenderà le linee estetiche ed i colori dell’ultima console da gaming di Sony, ovvero la PS5. Lo schema cromatico è stato infatti ripreso da quest’ultima, rispettivamente con i colori bianco e nero. Il nuovo modello di visore per la realtà aumentata dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza multimediale rispetto al predecessore.

Sara presente una fascia regolabile in modo da adattarsi alla testa degli utenti, indipendentemente dalla circonferenza. Sembra che rimarrà anche il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e sarà possibile regolare la distanza dall’ottima.

Tra le novità del nuovo modello, sarà presente una rotella posteriore. Grazie a quest’ultima, si potrà per l’appunto regolare le lenti. Oltre a questo, l’azienda ha implementato un sistema di ventilazione che non farà appannare le lenti durante l’utilizzo.

Mancano ovviamente ancora numerosi dettagli, riguardanti soprattutto i prezzi di vendita e la data del debutto ufficiale. Nel corso delle prossime settimane ne dovremmo sapere di più.