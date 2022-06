Samsung ha finalmente presentato il Galaxy XCover6 Pro, il loro ultimo smartphone robusto. Il Samsung Galaxy XCover6 Pro offre una connessione 5G ed è costruito per durare. Ha una batteria staccabile, un LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e un processore di fascia media.

Il Samsung Galaxy XCover6 è uno smartphone robusto e ben equipaggiato. Include una frequenza di aggiornamento di 120 Hz sul display, una sensibilità al tocco migliorata e la protezione Corning Gorilla Glass. Ha una classificazione IP68 resistente all’acqua e alla polvere, nonché lo standard industriale MIL-810H. Il chipset Snapdragon 788G alimenta il Galaxy XCover6 Pro, che supporta la connettività 5G.

Galaxy XCover6 Pro costerà circa 600 euro

La configurazione della fotocamera dell’XCover6 Pro è composta da una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra-wide da 8 MP e uno sparatutto per selfie da 13 MP. La fotocamera frontale per i selfie è nascosta sotto la tacca a goccia. Il Galaxy XCover6 Pro ha 6 GB/128 GB di RAM e memoria interna. La memoria interna può essere espansa utilizzando lo slot microSD.

Il Galaxy XCover6 Pro include una batteria sostituibile da 4.050 mAh che può essere prontamente sostituita. Il Galaxy XCover6 Pro supporta una ricarica rapida fino a 15 W. La confezione non contiene un caricabatterie per lo smartphone, ma include un cavo USB-C. Lo smartphone ha un pulsante push-to-talk programmabile. Il Galaxy XCover6 Pro sarà alimentato da Android 12 e OneUI. Il telefono include un sistema di altoparlanti aggiornato e Samsung Dex.

Samsung deve ancora confermare il prezzo dell’XCover6 Pro, anche se dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro. Il Galaxy XCover6 Pro sarà disponibile in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Asia a partire da luglio 2022, con disponibilità che aumenterà in più regioni in seguito.