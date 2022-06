Dopo undici anni dalla sua creazione, Snapchat ha introdotto un nuovo servizio in abbonamento chiamato Snapchat+. Il nuovo livello inizierà a 3,99 dollari al mese e sarà offerto in regioni selezionate come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Francia, solo per citarne alcuni. Snap intende lanciare l’ultimo servizio di abbonamento in più mercati nel tempo, secondo un post sul blog.

Snapchat+ introduce una serie di funzionalità esclusive, sperimentali e pre-rilascio che gli utenti possono testare e divertirsi. Inoltre, il nuovo livello premium offre assistenza prioritaria ai clienti per le persone bisognose.

Snapchat Plus sarà disponibile molto presto

L’SVP of Product di Snapchat, Jacob Andreou, ha offerto ulteriori dettagli a The Verge, aggiungendo dettagli sul prossimo servizio di abbonamento. Il livello Plus sembra essere il primo tentativo dell’azienda di generare entrate diverse dalla pubblicità. Tuttavia, Andreou ha sottolineato che l’abbonamento non rimuove gli annunci pubblicitari, poiché questo è l’attività fondamentale di Snapchat.

Gli utenti possono aspettarsi funzionalità future come l’opzione per modificare l’icona dell’app e persino vedere chi ha rivisto la tua storia. Gli utenti possono anche aggiungere un “BFF n. 1” alla cronologia delle discussioni. Snapchat non è la prima piattaforma social a offrire questo tipo di servizio in abbonamento. Twitter Blue ha debuttato nel 2021, fornendo agli utenti il ​​primo accesso a servizi sperimentali selezionati. Telegram offre anche un nuovo servizio di abbonamento premium che svolge funzioni simili.

Snapchat, che ha oltre 332 milioni di utenti attivi in ​​tutto il mondo, sembra soddisfatto del nuovo servizio e indica di essere ricettivo al feedback dei clienti sul modello di abbonamento Snapchat+.