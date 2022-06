Il Redmi Note 11 è stato rilasciato all’inizio di quest’anno, con straordinarie specifiche di fascia media e un aspetto elegante. Il dispositivo mostrava la versione più recente della skin MIUI di Xiaomi, MIUI 13. Tuttavia, c’era un grosso intoppo nella versione. Nonostante diversi mesi di disponibilità, Xiaomi non è stata in grado di rilasciare Android 12 come versione base. Di conseguenza, il dispositivo è stato spedito con una versione obsoleta di Android 11. Naturalmente, l’azienda ha assicurato che Android 12 sarebbe stato rilasciato in futuro. Dopo una lunga attesa, Redmi Note 11 e Note 11 NFC stanno ora ricevendo l’aggiornamento ad Android 12.

Xiaomi ha rilasciato il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 per il portatile, con il numero di build MIUI 13.0.2.0 SGCMIXM. L’aggiornamento ha una dimensione di circa 2,7 GB e porta il livello di patch di sicurezza fino a giugno 2022. Vale la pena ricordare che l’aggiornamento viene implementato per un numero limitato di clienti.

Redmi Note 11, l’aggiornamento sarà graduale

Xiaomi sembra voler assicurarsi che nessun bug serio abbia superato la fase beta. Se tutto va bene, molto probabilmente la società distribuirà l’aggiornamento a tutti gli utenti. Vale la pena ricordare, tuttavia, che occhi inesperti non noteranno alcuna variazione dopo l’aggiornamento. Non sorprende, visto che la MIUI detta le regole e le funzionalità per i suoi smartphone. In ogni caso, l’aggiornamento migliora il supporto all’accessibilità per Telefoni, Orologi e Meteo.

Gli utenti riceveranno l’aggiornamento tramite il canale OTA. Puoi anche acquisire il firmware in anticipo andando sul canale Mi Downloader. Data la normale formula di Xiaomi, il Redmi Note 11 sarà idoneo per un altro aggiornamento di Android 13 in futuro. Lo smartphone è compatibile anche con MIUI 13.5 e persino MIUI 14.