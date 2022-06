Dopo la conferma di Google che Pixel 7 e 7 Pro saranno rilasciati questo autunno, hanno iniziato a emergere varie informazioni sui due telefoni. Oggi, 9to5Google ha scoperto alcune nuove informazioni sulla fotocamera frontale dei futuri telefoni. L’app Google Camera contiene stringhe di codice che suggeriscono che la fotocamera frontale di Pixel 7 e 7 Pro dovrebbe essere in grado di registrare film 4K.

Rispetto alla serie Pixel 6, dove solo l’edizione pro è in grado di registrare film 4K dalla fotocamera frontale, questa è una differenza significativa. La risoluzione dei video che possono essere registrati con il modello Pixel 6 di base è limitata al Full HD. Inoltre, la fotocamera frontale ha una risoluzione inferiore a 8 megapixel rispetto agli 11,1 megapixel del Pixel 6 Pro.

Google Pixel 7 potrebbe arrivare molto presto

Non ci sono parole ufficiali sul fatto che la serie Pixel 7 includerà o meno una fotocamera selfie, tuttavia 9to5Google ha riferito che lo farà. Secondo le affermazioni di Google, il codice per i vari telefoni utilizzati nell’app Google Camera non cambia molto l’uno dall’altro. C’è la possibilità che Google rimanga con la fotocamera da 11,1 megapixel dell’anno scorso per entrambi i prossimi Pixel, ma al momento non siamo in grado di confermarlo.

Nel frattempo, il codice ha svelato alcune informazioni riguardanti la fotocamera che sarà inclusa sul futuro Pixel Tablet. Secondo il codice, il Google Pixel Tablet non avrà la capacità di registrare video 4K. È ragionevole presumere che il tablet non includa una serie di funzioni aggiuntive della fotocamera incluse negli smartphone Pixel 6 di Google. Poiché è possibile che il tablet di Google venga utilizzato solo all’interno come dispositivo di casa intelligente, non avrebbe senso dotarlo di tutte le sofisticate funzionalità della fotocamera incluse nel Pixel 6.