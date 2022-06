I prezzi sono decisamente più bassi di quanto avremmo mai sperato di vedere, da Comet gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale di tutto rispetto, anche tramite il sito ufficiale della stessa azienda in Italia.

Spendere poco è molto più facile del previsto, poiché al giorno d’oggi gli utenti si sentono liberi di acquistare prodotti d’altro livello, ricevendoli a costo azzerato presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro. Ricordate, ad ogni modo, che i prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand.

Comet: tutte le nuove offerte sono incredibili

Con il volantino Comet, che ricordiamo essere attivo fino al 7 luglio 2022, gli utenti si sentono davvero liberi di riuscire a spendere poco o niente, anche accedendo a smartphone di qualità, ma pagandoli relativamente poco. Il focus dell’azienda è mirato esclusivamente su modelli in vendita a non più di 400 euro, caratterizzati interamente dalle più classiche condizioni di vendita, già espresse in precedenza.

I dispositivi che ci sentiamo effettivamente di consigliare vanno a toccare Galaxy A53, Oppo Reno8 Lite, Galaxy S20 FE, Oppo A15, Motorola Edge 20 Lite, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Vivo Y21, Realme C21, Realme R9i, Wiko Y82 ed altri ancora. I prezzi sono attivi fino ad esaurimento scorte, anche non sono state comunicate troppo limitate, rispetto a quelle che potrebbero essere le richieste dei consumatori.