Con il volantino Expert gli utenti si ritrovano davvero ad avere l’opportunità di spendere poco o niente sui vari acquisti, indipendentemente dalla fascia di prezzo di appartenenza, o comunque dalla categoria che andranno a scegliere nel momento esatto in cui vorranno completare l’acquisto.

Per accedere ai prezzi bassi, lo ricordiamo, è possibile recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari, ma anche affidarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa, che prevede la consegna presso il domicilio, purtroppo però a pagamento. Gli utenti che invece volessero rateizzare il pagamento, devono comunque sapere che è previsto il solito Tasso Zero automatico, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare il valore limite dei 199 euro.

Expert: offerte e grandissimi sconti per tutti

La campagna promozionale di Expert raccoglie alcune delle offerte più interessanti del periodo, la perfetta soluzione che può davvero spingere i consumatori ad accedere finalmente ad alcuni top di gamma. Tra questi spicca chiaramente il solito Apple iPhone 13, il cui prezzo di listino, pari a soli 789 euro, rappresenta un ottimo punto di partenza, considerata che la variante è da 128GB di memoria interna.

Le alternative proposte dall’azienda sono sicuramente più economiche, spaziano da Oppo Reno 8 Lite, disponibile a 399 euro, senza comunque dimenticarsi di Motorola Edge 30, in vendita a 299 euro, un buonissimo Redmi Note 11 Pro, da 299 euro, per finire con Oppo A16 a 139 euro, Oppo A54s a 179 euro, Oppo Find X3 Neo 5G a 449 euro e altri ancora. Tutti gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati sia in negozio che online direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.