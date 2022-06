Quando Windows 11 è diventato disponibile per la prima volta, la versione Home dell’aggiornamento richiedeva agli utenti di creare o accedere con un account Microsoft per completare l’installazione, ma ora il software di utilità Rufus potrebbe eliminare questo requisito per tutti gli utenti.

La decisione di Microsoft è stata deludente, poiché non vi è alcun motivo per cui tutti gli utenti abbiano un account. Puoi utilizzare i programmi e i servizi di Windows 11 senza uno, ma presumiamo che sia a causa dei bundle di Office e OneDrive.

Windows 11, il primo importante aggiornamento è disponibile

Sun Valley 2, il primo importante aggiornamento di Windows 11, obbligherà anche gli utenti di Windows 11 Pro a rispettare questa condizione, quindi Rufus 3.19 arriva giusto in tempo per alleviare la frustrazione dei clienti di entrambe le edizioni. Il programma è semplice da usare, poiché puoi creare un’unità USB avviabile utilizzando un’immagine di installazione di Windows 11. Quindi puoi inserire la chiavetta in un PC e il sistema operativo verrà installato senza la necessità di un account Microsoft.

Tuttavia, fa molto di più che rimuovere questo fastidio; rimuove anche il requisito TPM per i PC che non hanno questo chip installato. TPM è un chip all’interno del tuo PC che controlla se qualche malware dannoso sta tentando di accedere al tuo computer. Se c’è, questo chip informa il PC, viene messo in quarantena e rimosso.

Tuttavia, la maggior parte dei PC non dispone della versione richiesta di questo chip e questo, combinato con i messaggi tutt’altro che stellari di Microsoft al riguardo nel 2021, ha impedito agli utenti di eseguire l’aggiornamento a Windows 11. Questa utility sembra eliminare molte difficoltà e, se hai rimandato l’aggiornamento del PC da Windows 10, Rufus 3.19 sembra essere una fantastica opportunità.