Sky non abbandona la sua programmazione ricca di eventi, nemmeno in estate. Anche in assenza della Serie A, della Champions League e delle grandi esclusive per il calcio, le esclusive per la tv satellitare prevedono tanti contenuti per film, serie tv e anche per lo sport.

Sky, le grandi offerte smart per l’estate

L’estate per Sky rappresenta la stagione della conferma per la sua nuova politica commerciale, con prezzi sempre più votati verso il risparmio.

Gli abbonati che decidono di attivare un piano con Sky potranno, ad esempio, scegliere il ticket Calcio con costi davvero competitivi. Il pacchetto, infatti, prevede un costo mensile dal valore di 5 euro. Gli utenti potranno avere anche questo ticket completamente a costo zero, in caso di abbonamento da tre o più anni e sottoscrizione al servizio Extra.

Grandi occasioni in casa Sky ci sono anche per il pacchetto Sport. Questo ticket che prevede anche le future partite della Champions League insieme ad altri eventi come la Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

I vantaggi che Sky assicura nell’ottica dei nuovi listini smart non si fermano a calcio e sport, ma prevedono anche vantaggi per cinema e serie tv. Per quanto concerne il cinema gli utenti si troveranno a spendere sino a 10,90 euro al mese. Le migliori serie tv e show d’intrattenimento saranno invece disponibili a soli 14,90 euro al mese. Ulteriore offerta per coloro che scelgono la pay tv è data dal decoder Sky Q completamente a costo zero.