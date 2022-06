La stagione estiva si sta dimostrando come non mai ricca di novità per gli utenti di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica ha previsto una serie di importanti upgrade per i suoi utenti, con il lancio delle nuove funzioni per le videochiamate o anche le novità per le note vocali. Ulteriore upgrade previsto su WhatsApp è inoltre quello delle reaction.

WhatsApp, la funzione delle reaction speculare ai social

Sulla piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, sono arrivate le reazioni in tempo reale, come già disponibili già sui social. La piattaforma di messaggistica istantanea, strizzando ancora una volta gli occhi al mondo dei social, vuole rendere le sue conversazioni sempre più interattive e complete.

Le versioni aggiornate di WhatsApp garantiscono agli utenti la possibilità di applicare una reaction ad ogni messaggio. Per applicare la reazione sarà necessario cliccare sul messaggio in questione. La reaction potrà essere applicata sia su messaggi singoli, sia su messaggi di gruppo.

C’è una novità aggiuntiva per la gestione delle reaction su WhatsApp. Come già previsto per i messaggi singoli, anche per le reazioni virtuali gli utenti avranno la possibilità di eliminare il contenuto, anche una volta inviato. Non sarà invece possibile eliminare l’intera funzione delle reaction, una volta installata.

Le reaction inoltre si integrano anche alle notifiche per evidenziare la reazione ad un determinato messaggio, sulle chat singole così come sui gruppi. Il roll out di questa funzione di WhatsApp sarà completato nelle prossime settimane sia per gli smartphone Android di nuova generazione che per gli iPhone con recente sistema operativo.