WhatsApp: entrare in chat senza ultimo accesso, un trucco per essere invisibili

Molto spesso capita di volere più privacy quando si utilizza un’applicazione come ad esempio WhatsApp. La classica piattaforma per la messaggistica istantanea che ormai tutti utilizzano da diversi anni è diventata famosa per la sua grande versatilità ma soprattutto per la sua sicurezza. Tutti possono stare tranquilli: non c’è modo di scoprire le chat in altre applicazioni che magari prima potevano funzionare ma che oggi non hanno più modo di essere operative. Oltre questo però c’è qualcuno che tende a non entrare all’interno di WhatsApp per non essere disturbato dei soliti utenti che non aspettano altro che la sua connessione.

Proprio per questo motivo esistono applicazioni di terze parti molto interessanti, tra le quali una avrebbe particolarmente entusiasmato gli utenti di WhatsApp. Si tratta di un modo per passare totalmente in osservati non pagando nulla.

WhatsApp: con questa nuova applicazione nessuno vi vedrà online e non lascerete il vostro ultimo accesso

Riuscire ad utilizzare WhatsApp senza dover per forza rendere conto agli altri dell’ultimo accesso è possibile. Ci sono dei trucchi che bisognerebbe attuare tipo entrare in modalità aereo, ma in quel caso non sarebbe possibile vedere le foto e tutti gli altri contenuti multimediali in arrivo. Proprio per questo motivo nasce un’applicazione molto famosa al giorno d’oggi, la quale può permettere di leggere altrove tutto quello che arriva su WhatsApp.

Si tratta di Unseen, applicazione che dunque sostituirà WhatsApp in fase di lettura. In questo modo neanche il vostro ultimo accesso verrà registrato e risulterete totalmente invisibili quando leggerete un messaggio qualsiasi punto