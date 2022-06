WhatsApp: essere invisibili col trucco che non aggiorna l'ultimo accesso gratis

Tutti hanno imparato ad utilizzare WhatsApp con tutte le sue funzionalità, anche quelle che prima si pensava fossero totalmente inutili. In realtà non è così, visto che gli sviluppatori che lavorano dietro le quinte di WhatsApp pensano davvero qualsiasi cosa per rendere tutto molto più semplice ai loro utenti. Così è stato effettivamente, con tantissime funzionalità integrate col tempo che hanno permesso di aumentare anche il livello di privacy.

Secondo quanto è nato però gli utenti non sarebbero mai contenti, dal momento che vorrebbero passare totalmente da invisibili. Tutto ciò è possibile, ma servendosi di una nuova applicazione di terze parti scoperta sul web ultimamente. Sarebbero tante le persone a farne utilizzo, soprattutto perché è gratuita ma soprattutto legale al 100%.

WhatsApp: la nuova funzionalità potrete essere invisibili senza risultare online, neanche l’ultimo accesso sarà registrato

Col tempo molti utenti hanno cominciato a entrare molto meno in chat per paura di essere contattati dai soliti rompi scatole. WhatsApp non prevede alcun metodo per evitare che quando si entra si figuri come online, e proprio per questo è nata una soluzione alternativa.

Stiamo parlando di un applicazione nota come Unseen, la quale già dal nome dovrebbe rendere bene l’idea. Questa permette di intercettare tutti i messaggi di WhatsApp, in modo da non farvi entrare per forza nella piattaforma originale per leggerli. Così facendo gli utenti potranno dunque avere un resoconto di tutto quello che c’è da leggere, e inoltre l’ultimo accesso non verrà aggiornato per nulla. Ovviamente l’azione potrebbe scomparire da un momento all’altro.