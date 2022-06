Il SottoCosto di casa Trony riesce a far sognare un numero sempre crescente di consumatori, data la presenza di importantissime riduzioni di prezzo applicate sui migliori smartphone in circolazione, e non solo, legate più che altro a qualsiasi fascia di vendita.

Il volantino si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere con Euronics, poiché gli acquisti possono tranquillamente essere completati senza difficoltà nei vari negozi fisici in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari. I prodotti sono completamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Trony: offerte dai prezzi assurdi per tutti

Trony riesce a far risparmiare moltissimo tutti i consumatori che vorranno affidarsi al suo volantino nel periodo corrente, previa comunque valutazione di smartphone più che altro legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. Ricordiamo infatti che i prodotti che troverete inclusi nella campagna, non presentano un prezzo di vendita superiore ai 400 euro, e permetteranno ad ogni modo di avvicinarsi a Realme 9i, Motorola E7, Oppo A94, Honor X7, TCL 30 Plus, Redmi Note 10 Pro o anche TCL 30Se.

Ai suddetti dispositivi si aggiungono anche alcuni sconti interessanti più che altro legati agli smartwatch, con possibilità di acquistare Huawei Watch GT3 a 169 euro, oppure anche Watch Fit a soli 59 euro, ed anche Garmin Instinct a soli 179 euro. Gli sconti sono perfettamente visibili sul sito ufficiale di Trony, in modo da consultare nel dettaglio tutta l’intera selezione.