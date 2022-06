Expert spinge gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e non solo, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti su cui è a tutti gli effetti possibile pensare di fare affidamento, nell’avvicinamento ad una delle migliori campagne del periodo.

Il volantino non presenta differenze importanti rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i prodotti sono perfettamente acquistabili in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, che prevede la consegna a pagamento presso il domicilio. Coloro che acquisteranno, potranno inoltre richiedere la rateizzazione senza interessi, al solo superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i codici sconto Amazon e scoprire ogni giorno ottime offerte speciali.

Expert, grandissime occasioni per tutti

Le offerte del volantino Expert spaziano tra tantissime proposte e promozioni, anche applicate su smartphone di fascia più o meno alta. Tra i modelli che maggiormente hanno catturato la nostra attenzione, troviamo sicuramente Apple iPhone 13, un terminale che viene proposto a 789 euro, e che rappresenta la migliore espressione dei top di gamma di casa Apple, data la sua variante da 128GB, con prestazioni davvero incredibili.

In alternativa è possibile anche fare affidamento su modelli decisamente più economici, sempre comunque decisamente performanti, tra i quali spiccano Redmi Note 11 Pro, Motorola Edge 30, Realme C25Y, Oppo Reno6, Oppo A16, Oppo A54s o anche Find X3 Neo 5G. L’unico altro accenno verso la fascia alta, è rappresentato da Xiaomi 12X, disponibile nel dettaglio a soli 579 euro.