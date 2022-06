Netflix sta affrontando la prima vera crisi della sua storia. Mai come in questa prima parte del 2022 la piattaforma streaming ha registrato un importante calo nel numero degli abbonati. In termini di valori assoluti, il servizio conta ben 200mila abbonati in meno rispetto alla fine del 2021.

Il calo degli abbonati in casa Netflix ha svariate ragioni. Senza dubbio, la piattaforma sconta il repentino abbandono del servizio dalla Russia, in seguito al conflitto con l’Ucraina. Sul fronte occidentale, il calo degli abbonati invece lo si può legare in maniera quasi univoca con i nuovi aumenti sui costi.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

Le rimodulazioni di Netflix caratterizzano ben due dei tre attuali piani di visione.

La prima modifica è quella che la piattaforma streaming ha previsto per il suo servizio Premium. Gli utenti che hanno sottoscritto questo pacchetto per il servizio di film e serie tv si troveranno a pagare 18,99 euro. Nel ticket sono contemplati sempre i servizi del 4K UHD per la visione dei contenuti e la possibilità di condividere i contenuti su quattro dispositivi diversi.

Ulteriore modifica è quella per il ticket Standard. Il prezzo aggiornato di questo pacchetto è di 12,99 euro, con un aumento di un euro rispetto al precedente costo di 11,99 euro. I servizi contemplano sempre la visione di tutti i contenuti su un massimo di due dispositivi mobili ed il Full HD.

Come per altre rimodulazioni sui costi, anche in questo caso gli aumenti sui prezzi di Netflix interessano sia i vecchi che i nuovi abbonati.