Oukitel ha da poco svelato il suo nuovo rugged phone di punta. Stiamo parlando di Oukitel WP19. A breve inizierà la premiere di questo prodotto. In particolare, dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022 sarà possibile portarselo a casa ad un prezzo super interessante.

Oukitel WP19: il nuovo rugged phone in pre-ordine ad un prezzo super

A partire dal 27 giugno 2022 fino al 1 luglio 2022 sarà possibile preordinare il nuovo rugged phone di Oukitel con un notevole sconto. In questo periodo di premiere, infatti, sarà possibile acquistarlo su Aliexpress a questo link ad un prezzo scontato di soli 299,99$ rispetto al suo prezzo di listino di 599,99$ ma non solo. Sarà infatti possibile usufruire di un ulteriore sconto di 30$, arrivando quindi ad un costo di soli 269,99$.

Si tratterà di un’occasione decisamente interessante per portarsi a casa questo fantastico smartphone. Una delle sue peculiarità risiede infatti nella sua batteria davvero enorme. Si tratta di una capacità di addirittura 21000 mAh e rende Oukitel WP19 il primo smartphone al mondo ad averla. A detta dell’azienda, si potrà raggiungere in alcuni casi anche 7 giorni di autonomia con una sola carica. All’occorrenza, è comunque presente la ricarica rapida da 33W.

Anche il comparto fotografico è di rilievo. Troviamo infatti un sensore principale da 64 MP SAMSUNG S5K, un sensore night vision SONY IMX350 da 20 MP e un sensore macro da 2 MP. E proprio grazie al sensore night vision che sarà possibile ottenere ottimi scatti anche in condizioni di luce non ottimali.

Il display è poi un pannello con una diagonale da ben 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate da 90Hz. Le prestazioni, infine, sono affidate al soc MediaTek Helio H95 con tagli di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Non mancano poi le varie certificazioni di resistenza, trattandosi di un rugged, come le certificazioni IP68, IP69K e la MIL-STD-810H. Presente all’appello anche il chip NFC.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 27 giugno 2022 sarà possibile partecipare a questo link a un giveaway di Oukitel con cui si potrà vincere uno smartwatch, delle cuffie e anche il nuovo rugged Oukitel WP19.