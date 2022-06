La rete 4G non è sicura. Di recente, è stata scoperta una pericolosa falla nel sistema, capace di mettere a rischio tutti gli utenti che la utilizzano. Essendo che il 5G non è ancora disponibile per chiunque, la rete 4G continua a essere quella più utilizzata, malgrado la problematica grave in cui è impantanata. Complice di questa situazione, purtroppo, è anche la lentezza con cui sta circolando il 5G.

Ma perché così tanti rischi? Il 4G è la rete mobile che da più tempo viene utilizzata dai nostri smartphone. Infatti, il suo lancio ufficiale è avvenuto nel 2010, per poi diffondersi definitivamente pochi anni fa e utilizzata come nuova linea principale in sostituzione del 3G. Ora, però, la situazione potrebbe precipitare per via delle minacce presenti sulla rete.

4G: la falla nel sistema mette a rischio privacy e conto corrente

I rischi di questo errore nel sistema della rete 4G sono essenzialmente due: mettere a repentaglio la propria privacy e ritrovarci senza soldi sul conto corrente.

Ciò avviene perché chiunque ha l’occasione di accedere alle comunicazioni che avvengono tra provider e host. Così facendo, carpire tutte le informazioni in transito, sia in entrata che in uscita, è un gioco da ragazzi per un utente esperto e malintenzionato.

Inoltre, tra queste informazioni potrebbero anche esserci quelle che riguardano i dati sensibili della vittima. Infatti, accedere al conto corrente utilizzando questi dati è fin troppo semplice e, dopo aver effettuato l’accesso, non passerà molto prima che i vostri risparmi vengano azzerati.

Attualmente, purtroppo, non c’è una vera e propria soluzione che possa salvarci da questo problema. L’unica cosa da fare è attendere che il 5G si estenda il prima possibile in tutto il Paese, così da allontanare la maggior parte degli utenti dalla falla.