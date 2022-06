Expert raccoglie all’interno del nuovo volantino alcune delle migliori occasioni su cui gli utenti possono fare affidamento, nell’ottica comunque di raggiungere l’acquisto di prodotti dalla qualità elevata, dietro il pagamento di contributi relativamente ridotti.

Tutti coloro che sceglieranno di seguire la campagna promozionale, devono sapere che gli acquisti possono essere completati a prescindere dalla provenienza o dislocazione territoriale. In altre parole sarà possibile pensare di recarsi in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, oppure affidarsi anche al sito ufficiale; in questo secondo caso, tuttavia, è bene sapere che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: offerte e grandi prezzi bassi per tutti

Occasioni sempre più interessanti sono raccolte nell’ultimo volantino di casa Expert, ad esempio è possibile pensare di acquistare un eccellente Apple iPhone 13 di ultima generazione, nella variante da 128GB, al prezzo finale di soli 789 euro. Virando direttamente sul mondo Android, è possibile pensare di acquistare Oppo Reno8 Lite a soli 399 euro, ma anche Find X3 Neo 5G a 449 euro, Oppo A545s a 179 euro o Oppo A16 a 139 euro, le offerte proseguono su Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Motorola Edge 30 a 299 euro, TCL 205 a 89 euro, Realme C25Y a 139 euro, Xiaomi 12X in vendita a 579 euro, ma anche un eccellente Oppo Reno6 da 379 euro.

Tutti questi prodotti sono acquistabili, come anticipato, sia online che in negozio; se volete conoscere da vicino gli altri prezzi, potete collegarvi subito qui.