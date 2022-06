Truffa delle poste, parla l'anziana derubata: "Mi hanno portato via la pensione"

Iolanda Meloni è l’ultima anziana vittima della truffa delle poste. Alla donna sono stati sottratti 1.500 euro, ma per fortuna la coppia che l’ha raggirata era già nel mirino dei carabinieri. Così, una volta compiuta la frode, sono stati presi. Entrambi erano di origini campane, e avevano 59 e 26 anni.

Truffa delle poste: come è strutturata?

regole ben precise: sopralluoghi nei quartieri, aggancio della vittima ai supermercati con battute su figli e nipoti per ricostruire la vita della vittima, e infine la ricerca sull’elenco telefonico di via e numero civico. Per questo si raccomandano: “Mai fornire informazioni alle persone sconosciute”. I carabinieri hanno sottolineato che le bande di truffatori seguononei quartieri, aggancio della vittima ai supermercati consu figli e nipoti per ricostruire la vita della vittima, e infine ladi via e numero civico. Per questo si raccomandano: “Mai fornire informazioni alle persone sconosciute”.

Nonna Iolanda ha invece raccontato: “Il dispiacere è esserci cascata con tutte le scarpe perché mi hanno confusa, non ho avuto il tempo di riflettere. Ci sto ancora male, la notte non dormo perché mi rimprovero di non essere stata più accorta. Non sono mica decrepita, ho 76 anni, ma loro sono riusciti a spillarmi 1.500 euro con maestria facendo in modo che utilizzassi contemporaneamente il telefono fisso e il cellulare. Hanno inventato che mio nipote rischiava l’arresto se non avessi pagato 4mila euro alle Poste per ritirare un pacco. C’erano diversi ruoli: il direttore delle Poste, mio nipote Riccardo con una tosse che mascherava la sua vera voce e l’impiegata inviata dal direttore a casa mia”.