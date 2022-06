Le truffe che riguardano correntisti e risparmiatori italiani non si fermano soltanto alle carte di credito o ai conti correnti. In alcune circostanze, anche i possessori di un conto PayPal corrono numerosi rischi. Gli hacker della rete, infatti, in queste ultime settimane hanno consolidato le truffe relativi ai metodi di pagamento virtuali e alla moneta digitale.

PayPal, le truffe che portano ad una perdita dei propri risparmi

Da anni, PayPal rappresenta un servizio di eccellenza nel campo degli acquisti online. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di effettuare transazioni in maniera rapida e sicura, senza la condivisione dei dati della propria carta di debito o di credito.

Nonostante le forti misure di sicurezza previste da PayPal, i tentativi di phishing non mancano. Gli hacker della rete, per aggirare gli argini di protezione previsti dal servizio, si rivolgono direttamente agli utenti con messaggi fasulli inviati via mail o SMS. Questi messaggi, creati ad hoc per ottenere l’attenzione del pubblico, promuovono finti accrediti sul conto virtuale con somme sino a 1000 euro.

Il principale obiettivo dei malintenzionati è spingere gli utenti a cliccare su un link in allegato a queste comunicazioni, forti dell’interesse suscitato dalla promessa dei finti accrediti. In caso di click, gli hacker possono ottenere le credenziali di accesso a PayPal delle potenziali vittime.

In questo caso sempre i malintenzionati potrebbero rubare eventuali risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito. Gli hacker, infatti, avrebbero in questo modo la possibilità di utilizzare le credenziali per effettuare acquisti online sfruttando i fondi di carte di credito e carte di debito legate proprio a PayPal.