Euronics approfitta del caldo periodo estivo per lanciare una campagna promozionale davvero ricchissima di contenuti, con prezzi bassi e convenienti su ogni singolo prodotto, e non solo, pur comunque limitando la scelta a specifici negozi in Italia.

Avete capito bene, come al solito del resto, gli acquisti non possono essere completati ovunque sul territorio, ma solamente nei negozi prettamente indicati del socio che ha effettivamente lanciato la campagna in oggetto. Il risparmio è possibile, approfittando della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, della presenza della variante no brand per la telefonia mobile, per finire con la possibile rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa.

Euronics: questi sconti sono veramente super

Ottime occasioni di risparmiare attendono gli utenti che si recheranno in negozio, poiché al giorno d’oggi il volantino focalizza molto la propria attenzione sui due brand di maggiore successo: Apple e Samsung.

Nel primo caso risultano essere acquistabili il notebook più richiesto, il MacBook Air, al prezzo finale di soli 899 euro, senza comunque dimenticarsi dell’Apple iPhone 12, uno smartphone veramente pregevole, in vendita a soli 699 euro. Nel momento in cui si volesse invece puntare verso il mondo Android, la scelta potrebbe ricadere di diritto su Galaxy S21 FE, disponibile a 499 euro, passando anche per Galaxy S20 FE, ovvero il modello appena precedente, acquistabile a 399 euro. L’ultimo prodotto degno di nota è sicuramente Galaxy Z Flip3, il cui prezzo non supera i 699 euro.