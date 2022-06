Esselunga rispolvera l’interesse dei consumatori verso la fascia medio-alta della telefonia mobile, proponendo una campagna promozionale arricchita con prezzi molto più bassi del normale, e dal risparmio sicuramente assicurato.

Il volantino riparte proprio dallo Speciale Multimediale, una campagna promozionale assolutamente incredibile, con la quale ogni cliente può davvero pensare di spendere poco, avendo inoltre la possibilità di scegliere tra un numero elevato di modelli di smartphone, e non solo. Gli acquisti, possono essere completati, come al solito del resto, nei vari punti vendita in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari.

Esselunga: ecco quali sono gli sconti

Esselunga riserva sconti eccellenti su un numero sempre crescente di prodotti, lo Speciale Multimediale colpisce ancora, con offerte economiche dal risparmio veramente assicurato. Il modello di punta dell’intera campagna promozionale è sicuramente l’ottimo Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a soli 698 euro, e con il quale è possibile pensare di mettere le mani su prestazioni di alto livello, senza richiedere un esborso troppo elevato.

In alternativa consigliamo comunque di puntare su modelli del calibro di Realme C35, Galaxy A52s, Nokia C20, Galaxy A03, Oppo A94 o anche xiaomi 11 lite. Tutti questi prodotti sono decisamente più economici, sono in vendita a meno di 300 euro, e garantiscono ugualmente discrete prestazioni generali. Le offerte del volantino Esselunga non terminano qui, se volete conoscere nel dettaglio ogni singolo sconto della campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda.