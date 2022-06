Il colosso giapponese Sony ha stupito tutti con la sua console di ultima generazione, ovvero la PlayStation 5. Con essa, ha debuttato ufficialmente anche il DualSense, il nuovo controller che garantisce un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Dopo questo successo, l’azienda sta già programmando l’arrivo della prossima PlayStation 5 Pro. Secondo quanto è emerso in rete, sembra che con questa console debutterà ufficialmente anche un nuovo controller premium.

Sony sta progettando anche il nuovo controller per la PlayStation 5 Pro

Secondo quanto è emerso in queste ore, il colosso giapponese Sony starebbe progettando l’arrivo non solo della PlayStation 5 Pro, ma anche di un nuovo controller premium. A rivelarlo, in particolare, è stato il noto insider Tom Henderson.

Oltre a questo, l’insider ha anche rivelato che il debutto di entrambe non sarebbe poi così lontano. Si parla infatti di qualche settimana da ora. Per il momento, il nuovo controller di Sony è conosciuto con il nome in codice Hunt. Quello che resta da capire è quali saranno le novità che saranno introdotte su questo nuovo controller.

Secondo l’insider, dal punto di vista estetico non ci dovrebbero essere molti cambiamenti. I cambiamenti concreti, però, dovrebbero riguardare altre caratteristiche. Tra queste, sembra che ci saranno dei nuovi griller fisici, dei pulsanti aggiuntivi sotto agli analogici e anche dei paddle posteriori. Per il resto, non dovrebbero mancare poi le caratteristiche dell’ultimo console di Sony, ovvero il DualSense.

Sempre stando a quanto dichiarato da Henderson, il colosso giapponese avrebbe deciso di apportare anche alcuni cambiamenti in ambito software, ma per il momento non ci sono molti dettagli.