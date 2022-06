MediaWorld prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare nuovi smartphone presso i propri punti vendita, arrivano difatti sconti pazzeschi con prezzi sempre più economici, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di appartenenza.

Il volantino riesce ancora una volta a stupire, a partire dalla possibilità di arrivare ad acquistare i nuovi prodotti, senza costi aggiuntivi nei vari negozi in Italia, a cui aggiungere comunque anche il sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio. I prodotti sono tutti commercializzati alle solite condizioni, con garanzia di 24 mesi ed anche no brand, in questo caso solamente per quanto riguarda la telefonia mobile.

MediaWorld: quali sono gli sconti più pazzi di oggi

Con MediaWorld non si scherza, la nuova campagna promozionale riesce a sopraffare tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti, data la presenza di ottime riduzioni dal risparmio praticamente assicurato. Con il volantino corrente, infatti, risulta essere possibile acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, come Apple iPhone 11, disponibile a 529 euro, passando per il top di gamma più economico di samsung, quale è il Galaxy S21 FE, acquistabile con un esborso finale di soli 599 euro.

Gli utenti interessati ad un prodotto con sistema operativo Apple, potranno decidere di acquistare direttamente Apple iPhone 13, il cui prezzo finale non supera i 929 euro. Le offerte del volantino le trovate nel dettaglio a questo indirizzo.