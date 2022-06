WindTre non si tira indietro rispetto ad Iliad e rispetto alla sua principale ricaricabile, la Giga 120. Gli abbonati che scelgono il provider arancione avranno la possibilità di scegliere tra una serie di vantaggiose ricaricabili in questa stagione estiva. Tra queste, per la sua convenienza, spicca certamente la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ può essere considerata una delle migliori ricaricabili sul mercato grazie ai suoi costi più bassi di sempre.

Gli abbonati che attivano questa promozione potranno ricevere un pacchetto con Giga infiniti per la connessione di rete, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e con SMS infiniti da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ di WindTre, in aggiunta al pacchetto quasi illimitato per i consumi ed ai suoi costi da ribasso, prevede anche ulteriori garanzie. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile, ad esempio, potranno beneficiare di un prezzo bloccato nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Come per altre ricaricabili, anche in questo caso, nel corso del primo semestre il provider non prevede alcuna rimodulazioni per i costi di rinnovo.

Per le condizioni, gli utenti interessati dovranno aggiungere una quota di sottoscrizione pari a 10 euro anche per ricevere la SIM. Gli utenti dovranno altresì impegnarsi alla portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. Il passaggio di numero da una rete all’altra può comportare un’attesa pari a tre giorni lavorativi.