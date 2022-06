Netflix ha deciso di dare il via ad un esperimento mai fatto nella storia. Infatti, la piattaforma di streaming ha deciso di indire un reality a tema Squid Game. In questo caso, non ci saranno Ddjaki da affrontare per essere reclutati, bensì un annuncio sulla pagina ufficiale che darà la possibilità di partecipare a tre casting diversi, uno proveniente dagli Stati Uniti, uno dal Regno Unito e uno Globale (link qui per partecipare), ossia tutto il resto del mondo.

Netflix lo ha descritto come il reality game con il numero di partecipanti più alto di sempre. Infatti, segue lo stesso filone della serie TV: 456 partecipanti ammessi che giocheranno per aggiudicarsi un premio di 4,35 milioni di euro. Ecco l’annuncio ufficiale:

“Con il cast più numeroso nella storia dei reality TV, 456 giocatori reali entreranno nel gioco alla ricerca di un premio in denaro di $ 4,56 milioni che cambierà la vita. Hai quello che serve per vincere Squid Game? Per questo round, il Front Man è alla ricerca di persone che parlano inglese da qualsiasi parte del mondo. La posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote”.

Squid Game The Challenge: come si svilupperò il reality

Per chi avesse intenzione di partecipare può tranquillizzarsi: non vi capiterà la stessa sorte dei partecipanti della serie ma semplicemente non vi aggiudicherete la vincita. Squid Game The Challenge si andrà a sviluppare in 10 puntate realizzate nel Regno Unito. Attualmente, però, non ci sono ancora dettagli sulle riprese, essendo che non è stato ancora reclutato nessuno.

L’ufficialità della notizia è arrivata in seguito all’annuncio della seconda stagione di Squid Game, la quale dovrebbe arrivare nel 2023 o addirittura nel 2024. Ci sarà ancora da aspettare per la serie, ma per il reality converrebbe iscriversi subito!