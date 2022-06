Carrefour riesce ancora una volta a ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore degli utenti alla ricerca delle migliori offerte di tecnologia, garantendosi l’accesso ai prezzi più bassi del momento. Il volantino convince sin da subito con ottime riduzioni, applicate anche su smartphone ed elettronica di alto profilo.

Il risparmio è incredibile sotto molteplici punti di vista, gli utenti sono pronti ad acquistare nuovi prodotti, grazie ad un volantino arricchito dalla presenza delle più classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi. Quanto indicato è da considerarsi valido per ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Carrefour: le offerte e tutti i nuovi prodotti in promozione

Una nuova interessante campagna promozionale è stata lanciata da carrefour fino al 19 giugno 2022, al suo interno si trova uno sconto atipico, non applicato sul solito smartphone di fascia alta, ma su uno smartwatch effettivamente poco conosciuto al mondo.

Stiamo parlando del modello MC Plus, un prodotto veramente economico, se considerate che può essere acquistato a soli 17,90 euro, impreziosito da alcune specifiche di alto livello. Leggendo la scheda tecnica si può notare non mancargli assolutamente nulla, in quanto dispone di un ampio display a colori completamente touchscreen, il sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, la possibilità di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue, e tutte le misurazioni più classiche.

Se arrivati a questo punto foste incuriositi, non dovete fare altro che aprire il seguente link.