Coop e Ipercoop riescono ad avere la meglio su Unieuro e su tantissimi altri rivenditori di elettronica, grazie al lancio di una campagna promozionale che coinvolge un numero sempre crescente di prodotti e di prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino riparte proprio da dove si era fermato, anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Gli utenti hanno la possibilità di accedere agli ottimi sconti in ogni singolo negozio, senza differenze territoriali o vincoli particolari, con l’aggiunta diretta della garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: le offerte sono assurde, ecco gli sconti speciali

Gli ottimi sconti del volantino Coop e Ipercoop riescono a rendere felicissimi gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per iniziare a risparmiare al massimo. All’interno dell’attuale campagna promozionale, è possibile approfittare di ottime riduzioni, anche applicate ad esempio ad un top di gamma assoluto del calibro di Apple iPhone 13. Il suo prezzo di vendita corrisponde a soli 839 euro, fermo restando essere da pochissimo presente sul mercato, con annessi 128GB di memoria interna.

Se volete risparmiare al massimo, è possibile comunque affondare le mani in una selezione di sconti speciali legati a smartphone Android decisamente economici, quali possono essere TCL 20Y, Realme C25Y o anche galaxy A13. Per le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che aprire quanto prima le pagine che trovate sul sito ufficiale.