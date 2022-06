Gli smartphone sono quasi gratis da bennet, gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di risparmiare davvero moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta, e sicuramente fasce di prezzo di appartenenza.

Spendere poco è possibile, basta infatti decidere di recarsi in un qualsiasi negozio fisico, che si avrà la certezza di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Il volantino, come al solito, non risulta essere attivo online sul sito ufficiale.

Bennet: questi sono gli sconti da non perdere

Ottimi sconti vi attendono in tutti i punti vendita di casa Bennet, in questi giorni il risparmio è assicurato su ogni singolo acquisto effettuato, a partire ad esempio dal top di gamma di casa Apple, quale è l’ottimo Apple iPhone 13, disponibile a soli 699 euro (un’offerta molto importante, se considerate che è la variante da 128GB).

Per avere un’idea di cosa vi aspetta, ricordiamo comunque che è prevista anche la possibilità di acquisto di un eccellente Samsung Galaxy S20 FE, al prezzo di soli 299 euro, senza dimenticarsi di Galaxy A13 o di Galaxy A32, le cui cifre spaziano tra 149 e 198 euro. Le occasioni chiaramente non terminano qui, se volete godere di una visione d’insieme dell’ottimo volantino, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale, e scoprire tutti i migliori sconti della giornata, con il dettaglio dei prezzi e le eventuali disponibilità in Italia.