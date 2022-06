Google France ha pubblicato un video di unboxing del Pixel 6a il mese scorso, offrendoci un rapido tour del telefono, con il suo lettore di impronte digitali più veloce. Poco dopo, il video è stato rimosso. Ma ora ne è apparso un altro, questa volta da uno YouTuber piuttosto che da Google.

Fazli Halim, uno YouTuber malese, ha pubblicato un dettagliato unboxing del Pixel 6a. Il video di 11 minuti offre uno sguardo più approfondito al design del telefono e al contenuto della confezione. Il film discute anche delle importanti caratteristiche del Pixel 6a, come il sistema della fotocamera, le nuove funzioni della fotocamera, il software e le prestazioni. Inoltre, viene mostrato un rapido confronto fianco a fianco con Pixel 6 Pro. Il video è in malese, ma inserire i sottotitoli tradotti automaticamente ti dà una buona idea di cosa sta succedendo.

Google Pixel 6a verrà rilasciato a breve

Il Pixel 6a sarà in vendita negli Stati Uniti il ​​21 luglio per 449 dollari, con vendite ufficiali a partire dal 28 luglio. A differenza del Pixel 5a, che era disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone, il modello attuale sarà disponibile in 14 paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Singapore, Regno Unito e Spagna. Sarà disponibile anche in India entro la fine dell’anno.

In termini di design e hardware, il Pixel 6a è un aggiornamento significativo rispetto al Pixel 5a. Ha un display AMOLED da 6,1 pollici, chipset Tensor di Google, doppia fotocamera da 12 megapixel, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4.306 mAh e un sensore di impronte digitali in-display. Mantiene anche alcune delle nuove funzionalità della fotocamera della serie Pixel 6, tra cui Magic Eraser, Real Tone e Face Blur. Sul fronte software, il telefono viene fornito con Android 12 ed è garantito che riceverà cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Pixel 6a sarà disponibile in tre colori: Sage, Chalk e Charcoal.