Secondo le indiscrezioni, la presunta scheda grafica GTX 1630 di Nvidia è stata nuovamente ritardata e anche le imminenti GPU RTX 4000 potrebbero essere state rinviate. Le prime speculazioni suggerivano che la GTX 1630 sarebbe stata rilasciata all’inizio di giugno, ma in seguito abbiamo appreso che la GPU era stata spostata al 15 giugno, suggerendo che sarebbe stata disponibile all’inizio della prossima settimana, ma non è più così.

Secondo VideoCardz, Nvidia ha ora informato i produttori di schede grafiche di terze parti che costruiranno la GTX 1630 e ha dato loro un periodo di embargo rivisto, senza una data precisa per sostituire il 15 giugno. Dunque, la società non ha chiarito quando vedremo finalmente la nuova scheda economica sul mercato.

Nvidia si sta preparando a rilasciare nuove schede

Nvidia ha avuto problemi a reperire alcuni componenti, secondo le fonti, e mentre alcuni produttori di schede potrebbero aver già creato le schede GTX 1630 iniziali, le cose ora sono ancora più bloccate. Quei produttori di schede grafiche stanno attualmente aspettando una data di lancio aggiornata, quindi pensiamo che una versione di giugno sia ora completamente fuori questione.

VideoCardz ha anche parlato con fonti in merito al chiarimento del programma di lancio delle GPU RTX 4000 – ovviamente, non sappiamo quando queste saranno disponibili più avanti nel 2022 – e la notizia è che queste sono state ritardate di un mese. In precedenza, VideoCardz ci aveva avvertito che l’RTX 4090 potrebbe essere rilasciato già ad agosto, con l’RTX 4080 in arrivo a settembre e l’RTX 4070 in arrivo a ottobre. Ora, in teoria, le rispettive schede grafiche dovrebbero essere rilasciate rispettivamente a settembre, ottobre e novembre.