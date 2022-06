Tantissimi sconti speciali si celano alle spalle di un volantino Comet unico nel proprio genere, gli utenti sono veramente molto felici di avere l’occasione perfetta per spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Ciò che rende Comet davvero unica, è proprio la sua capacità di fornire al consumatore la possibilità di accedere ai medesimi sconti, a prescindere dalla regione di appartenenza, o dalla volontà di affidarsi direttamente al sito ufficiale. E’ bene sapere, infatti, che i prodotti sono distribuiti anche tramite l’e-commerce, con consegna gratuita per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: offerte e grandissimi sconti per tutti

Gli sconti del volantino Comet spaziano indiscutibilmente tra tantissime categorie merceologiche, fermo restando molto interessanti per la maggior parte degli smartphone coinvolti. Tra questi, ad esempio, possiamo trovare alcuni top di gamma, come iPhone 13 Pro, il cui prezzo si aggira sui 1099 euro, senza dimenticarsi del più economico iPhone 13, in vendita a 789 euro, oppure il Galaxy S21 FE, il must have di questi mesi, infatti acquistabile a soli 480 euro.

Gli utenti che invece vorranno spendere meno di 300 euro, troveranno ugualmente pane per i propri denti, con Redmi Note 10 Pro, Honor X7 e X8, Galaxy A32, Redmi 9C, Redmi Note 10 Pro, Galaxy A03 o anche Oppo A94 e Redmi 9C. Tutti i prodotti sono acquistabili sia online che in negozio, per i dettagli collegatevi pure qui, scoprirete da vicino i singoli prezzi.