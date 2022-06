Euronics fa sognare tutti gli utenti con il Black Friday d’Estate, una campagna promozionale che punta a ridurre di molto la spesa finale che il consumatore deve sostanzialmente sostenere, approfittando a sua volta di importantissime riduzioni di prezzo.

Gli acquisti, tuttavia, non possono essere completati praticamente ovunque in Italia, ma sono limitati a specifici punti vendita sul territorio nazionale. E’ bene sapere che, il volantino descritto nel nostro articolo, risulta essere valido solamente per coloro che potranno recarsi fisicamente presso il negozio di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia.

Euronics: le nuove offerte sono davvero interessanti

Molto interessanti sono le proposte per gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare prodotti Apple, all’interno del volantino troviamo sin da subito la possibilità di acquistare un bellissimo Apple iPhone 12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro, passando anche per il notebook Apple MacBook Air da 13 pollici, il cui prezzo non supera gli 899 euro.

Restando nella fascia alta della telefonia mobile, al netto di Xiaomi 12X, la maggior parte dei prodotti disponibili è legata al brand Samsung, più precisamente è possibile acquistare Galaxy Z Flip3 a 699 euro, passando per Galaxy S21 FE, il cui prezzo si aggira sui 499 euro, oppure anche Galaxy S20 FE, disponibile finalmente a soli 399 euro.

Il resto è la saga dei modelli più economici, per questo motivo vi consigliamo di collegarvi quanto prima a questo indirizzo, li scoprirete nel dettaglio più assoluto.