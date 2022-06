Carrefour propone al pubblico italiano un volantino veramente incredibile, con il quale il cliente si ritrova a tutti gli effetti a poter approfittare di prodotti sempre più scontati e dal risparmio assolutamente assicurato, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Il volantino riparte in termini di disponibilità sul territorio, è infatti risaputo che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, senza vincoli o limitazioni particolari, almeno in termini di disponibilità regionale. In parallelo, ricordiamo che coloro che supereranno i 199 euro, potranno anche eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Carrefour: quanti sconti e che prezzi bassi

Fino al 19 giugno 2022, gli utenti hanno la possibilità di risparmiare davvero moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato da Carrefour, grazie alla presenza di una campagna promozionale pensata appositamente per garantire una spesa ridottissima.

Il volantino non affonda le radici nell’elettronica o negli smartphone, proponendo al consumatore finale un singolo sconto, stiamo parlando dello smartwatch MC Plus, un prodotto veramente economico, dato il suo prezzo di 17,90 euro, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Dotato di un ampio display a colori e touchscreen, il dispositivo permette di ricevere correttamente le notifiche da qualsiasi applicazione, gode di un sensore per il rilevamento del battito cardiaco, utilizzabile anche per la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, oltre a moltissimo altro. Come anticipato, il prodotto viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, per coprire ogni difetto di fabbrica. I dettagli sono disponibili qui.