MediaWorld propone una nuovissima campagna promozionale che cerca di assecondare al massimo gli utenti che vogliono acquistare nuovi smartphone, senza spendere poi così tanto, il risparmio è decisamente importante rispetto al prezzo originario di listino, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto, è bene ricordare che la campagna promozionale risulta essere attiva dappertutto, indistintamente dalla provenienza o ad esempio dai negozi fisici, in quanto al giorno d’oggi è possibile ricevere la merce a domicilio, previo il pagamento di un piccolissimo contributo.

MediaWorld: gli sconti e tutte le nuove offerte

Il volantino proposto in questi giorni da MediaWorld pare essere un concentrato di ottimi sconti e di prezzi da non perdere assolutamente di vista, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e possono soddisfare anche gli utenti effettivamente più esigenti. Grazie al Red Friday, infatti, sarà possibile pensare di acquistare un eccellente Samsung Galaxy S21 FE, dietro il pagamento di un contributo non superiore ai 600 euro (con 128GB di memoria interna), per salire verso una selezione di prodotti Apple dal retrogusto incredibile.

Nello specifico troviamo la disponibilità dell’economico Apple iPhone SE, il cui prezzo si aggira sui 529 euro, salendo verso iPhone 11, il modello vecchio di due generazioni a 599 euro, oppure Apple iPhone 13, acquistabile con un esborso finale di 929 euro. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono in esclusiva assoluta sul sito ufficiale, per i dettagli raccomandiamo comunque di collegarsi qui.