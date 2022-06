Secondo le speculazioni, il visore AR/VR per realtà mista di Apple sarà rilasciato l’anno prossimo. Ora, una nuova rivelazione da parte di addetti ai lavori che hanno parlato con The Elec fornisce alcune informazioni aggiuntive su quale azienda potrebbe fornire i display del visore. Secondo quanto riferito, LG Display spera di garantire alcuni degli ordini del visore di Apple.

Nel fornire la notizia, l’Elec cita fonti anonime. Secondo le informazioni ricevute da un media coreano, LG Display ha in programma di sviluppare e produrre pannelli MicroOLED per il visore di realtà mista di Apple. Al momento, però, niente di tutto ciò è ufficiale e Apple non ha ancora ufficializzato l’arrivo di un visore per realtà mista sul mercato.

Apple si sta preparando a produrre la prima versione del visore

Secondo quanto riferito, LG Display sta pianificando di ordinare l’attrezzatura di deposizione necessaria per produrre MicroOLED. Tuttavia, per il momento, il visore di Cupertino potrebbero utilizzare il pannello MicroOLED di Sony come primo dispositivo MR. Secondo il quotidiano, lo schermo esterno conterrà un pannello OLED standard.

Il pannello MicroOLED di LG Display sarà molto probabilmente utilizzato nella seconda generazione di visore VR. Per coloro che non hanno familiarità, OLED sta per ‘diodo organico a emissione di luce’. OLED produce luce utilizzando un materiale organico (i suoi pixel, in poche parole) e la luce può essere controllata pixel per pixel. Ecco perché i display OLED hanno colori più vivaci rispetto ai display LCD.

Per il momento, si dice che Sony fornisca il pannello per il visore di Apple, ma in futuro Apple potrebbe scegliere LG Display.