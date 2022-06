A settembre di quest’anno, è probabile che Apple faccia la prima apparizione pubblica della prossima gamma di smartphone iPhone 14. Si ritiene comunemente che l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max e l’iPhone 14 Max costituiscano la serie 14. Si dice che i modelli Pro e Pro Max sarebbero stati aggiornati con una serie di nuove funzionalità significative questa volta.

Si ipotizza che queste nuove funzionalità includano un nuovo ritaglio nello schermo per la fotocamera anteriore e un enorme sensore della fotocamera principale da 48 megapixel. Ora, un’affermazione aggiornata dell’analista del settore Ming-Chi Kuo ha rivelato che anche le fotocamere anteriori dei prossimi iPhone riceveranno alcuni miglioramenti come parte dell’aggiornamento del prodotto Apple. L’analista ritiene che tutti gli smartphone della serie iPhone 14 saranno dotati di funzionalità di messa a fuoco automatica di serie. Ciò si tradurrà in fotografie e filmati più nitidi di quelli realizzati con iPhone precedenti o attuali, entrambi dotati di una fotocamera a fuoco fisso.

iPhone 14 arriverà alla fine di quest’anno

Non solo, Kuo ha detto che i futuri iPhone includeranno anche un sistema di obiettivi 6P per la fotocamera frontale combinato con un’apertura f/1.9 più alta. Questo è in aggiunta alle funzionalità precedentemente menzionate. L’abbreviazione ‘6P’ indica che l’obiettivo della fotocamera sarà composto da sei sezioni separate per ridurre al minimo la quantità di luce che viene distorta quando passa attraverso l’obiettivo. L’apertura f/1.9, che è significativamente maggiore dell’apertura f/2.2 attualmente disponibile sulla serie iPhone 13, consentirà a più luce di penetrare nella fotocamera, consentendo di scattare foto migliori. Ciò produrrà fotografie e video più nitidi e luminosi.

Potremmo anticipare alcuni grandi miglioramenti della qualità con la serie iPhone 14, che dovrebbe debuttare a settembre 2022.