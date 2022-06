Xiaomi, un’azienda cinese, ha prodotto la sua serie di punta Xiaomi 12 ed il primo modello di questa serie è stato rilasciato a dicembre dello scorso anno. Tuttavia, il modello di punta della serie, lo Xiaomi 12 Ultra, deve ancora arrivare sul mercato. Secondo recenti rapporti, questo modello di punta sarà rilasciato il mese prossimo. In attesa del debutto ufficiale di questo smartphone, ci sono stati vari leak e rumor a riguardo. Secondo le voci più recenti, lo Xiaomi 12 Ultra includerebbe una batteria da 5000 mAh.

La fotocamera è l’attrazione principale di questo smartphone. Il fondatore di Xiaomi, presidente e CEO del gruppo Xiaomi Lei Jun ha dichiarato che il nuovo smartphone di Xiaomi è stato creato in collaborazione con Leica. Ciò aumenterà significativamente la forza di Xiaomi nell’imaging mobile e nelle esperienze con la fotocamera dei telefoni cellulari.

Xiaomi 12 Ultra arriverà in diverse colorazioni

Secondo indiscrezioni, il device di Xiaomi e Leica avrebbe tre fotocamere posteriori. Questo telefono di punta avrà una fotocamera principale super-inferiore, una fotocamera ultra grandangolare e un teleobiettivo a periscopio. Inoltre, la fotocamera principale di questo smartphone offrirà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Questo smartphone include anche un algoritmo di imaging Leica per supportare filmati 8K e filtri video. Supporterà anche il colore naturale Leica, il bianco e nero e altri filtri.

Secondo recenti affermazioni del famoso leakster WeiboDCS, questo smartphone sarà ufficialmente rilasciato il prossimo mese. La fotocamera principale ha un sensore super da 200 MP che ha una dimensione di quasi 1 pollice, uno schermo Samsung con aggiornamento ultra elevato a 165 Hz e una cornice ultra sottile. Questo dispositivo supporta anche un adattatore di ricarica rapida da 200 W, ma siamo fiduciosi che lo smartphone non sarà in grado di caricarsi a quella velocità. Lo smartphone stesso dovrebbe essere in grado di ricaricare rapidamente a 100 W.

Attualmente ci sono cinque device cinesi che accetteranno adattatori di ricarica da 200 W. Xiaomi 12 Ultra, l’ultimo smartphone di Motorola, ROG gaming phone 6, Realme GT2 Master Explorer Edition e iQOO 10 Pro sono tra questi smartphone.