Le presunte caratteristiche tecniche dello smartphone Xperia 5 IV di Sony, che si dice uscirà alla fine di quest’anno, sono state rese pubbliche da diverse fonti su Internet. È stato ipotizzato che il dispositivo conterrebbe il chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e non la variante Plus. Il processore ha otto diversi core, uno dei quali è un core Kryo Prime molto potente che può raggiungere velocità di clock fino a 3,0 GHz. La CPU monta un acceleratore Adreno di ultima generazione oltre a un modem Snapdragon X65 per la connettività 5G.

Inoltre, è stato riferito che i modelli Xperia 5 IV con 8 e 12 GB di RAM saranno resi disponibili per l’acquisto. L’unità flash avrà una capacità di archiviazione di 128 o 256 GB. Una batteria ricaricabile con una capacità di 5000 mAh fornirà alimentazione al dispositivo e il dispositivo supporterà la ricarica wireless attraverso l’utilizzo della tecnologia Qi.

Sony Xperia 5 IV potrebbe arrivare presto

La fotocamera sul retro avrà una risoluzione combinata di 12 megapixel (24 mm; 16 mm e 85-125 mm). È anche possibile che la fotocamera selfie abbia una risoluzione di 12 megapixel. Ricordiamo che il modello più recente dello smartphone Xperia 5 III ha un Display Full HD+ OLED HDR da 6,1 pollici di dimensione con una risoluzione di 2520 per 1080 pixel, un rapporto di aspetto 21:9, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e Corning Gorilla Glass 6 per la protezione. Oltre a questo, è alimentato da una piattaforma mobile Octa-Core Snapdragon 888 5nm con una GPU Adreno 660 e viene fornito di serie con 8 GB di RAM e 128 GB (UFS 3.1) di memoria interna che può essere espansa tramite schede microSD per una capacità massima di 1 TB.

Inoltre, Android 11 era preinstallato sullo smartphone al momento dell’acquisto e include non una ma tre fotocamere con una risoluzione combinata di 12 megapixel sul retro, oltre a una fotocamera da 8 megapixel sul davanti. Oltre a questo, è dotato di un jack audio da 3,5 mm, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio decodifica hardware, 360 Spatial Sound19, altoparlanti stereo full-stage, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, registrazione stereo e compatibilità per Qualcomm aptX HD Audio.