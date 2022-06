WhatsApp: cosa succederà con il nuovo aggiornamento, novità impressionante

Se non ve ne foste accorti, basterebbe davvero poco per capirlo: WhatsApp non dorme mai ed è sempre alla ricerca di tante novità da introdurre. La nota piattaforma di messaggistica istantanea vuole tenere il primato, nonostante Telegram stia andando davvero veloce alle sue spalle sia in termini di utenti che di innovazioni all’interno dell’applicazione stessa. Proprio per tale motivo WhatsApp non vuole essere da meno, riuscendo a conferire ai suoi utenti la sensazione di utilizzare l’applicazione migliore per quanto riguarda la messaggistica ma non solo.

Obiettivo e migliorarsi, non solo per quello che risulta il punto di vista visivo ma anche per quanto riguarda la sicurezza. Proprio per questo infatti WhatsApp ha in programma di introdurre alcune modifiche molto importanti sulle quali l’azienda sta lavorando da tempo. L’obiettivo è raggiungere un livello di sicurezza ancora più alto per permettere agli utenti di accedere al loro account senza problemi.

WhatsApp: un nuovo aggiornamento con un codice di verifica per l’accesso

Secondo quello che è stato riportato da diverse altre testate giornalistiche oltre oceano, ci sarebbe un altro aggiornamento pronto ad arrivare su WhatsApp. L’obiettivo sarebbe migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti, tutto per lasciarli tranquilli. L’azienda infatti sta sviluppando una nuova funzionalità che sarà utile per l’accesso, introducendo un nuovo codice di verifica. Il noto social richiederà quindi un codice di sicurezza quando avrete la necessità di entrare sul vostro account WhatsApp da un altro smartphone.

Con questo nuovo aggiornamento dunque quando il primo tentativo di accesso ad un account di WhatsApp andrà a buon fine, bisognerà completare la procedura con un codice da sei cifre.