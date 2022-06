Google Drive, Google Documenti, Fogli Google e Presentazioni Google stanno implementando una nuova interfaccia utente (UI) sul Web, che l’azienda descrive come ‘più semplice’.

Dopo aver selezionato il pulsante blu Condividi situato nell’angolo in alto a destra di ogni documento Google, tutto è ora contenuto fisicamente in un unico riquadro. Sarai guidato attraverso le nuove funzionalità dal banner che dice ‘La condivisione è facile’.

Google sta aggiornando le sue piattaforme

Tu, come proprietario, sei elencato per primo, seguito da altri e lo spazio per inserire gli indirizzi email si trova nella parte superiore della pagina. La parte seguente è dove puoi ‘consentire o limitare l’accesso generale ai file’. Questa sezione è chiamata ‘accesso generale’. Hai le opzioni ‘Limitato’ e ‘Chiunque abbia il link’ per il tuo account Google personale, ma se utilizzi Workspace, hai anche la possibilità di specificare un dominio. Successivamente, ti verrà data la possibilità di scegliere il loro ruolo come visualizzatore, commentatore o editor.

Rispetto al design precedente della metà del 2020, questo è notevolmente più semplice da usare e il pulsante per ‘Copia collegamento’ ora si trova in una posizione molto più ovvia nell’angolo in basso a sinistra. È vantaggioso per tutti tenere tutto ciò che è contenuto in una scatola che è fissata al suo posto e non si muove.

Infine, c’è una scorciatoia situata nell’angolo in alto a destra dello schermo. Questo collegamento ha impostazioni che consentono agli utenti di selezionare se gli editor hanno la possibilità di distribuire e modificare i permessi e se le opzioni di download, stampa e copia sono rese visibili sia agli spettatori che ai commentatori. La procedura di condivisione in Drive è molto semplificata dal fatto che tutto viene visualizzato in un’unica finestra.