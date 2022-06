Expert è la nuova Unieuro, una realtà assolutamente in grado di proporre un volantino molto speciale, impreziosito dalla possibilità di avvicinarsi al mondo della telefonia mobile, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale degli sconti o dei prodotti selezionati.

Tutti coloro che vorranno effettivamente approfittare dell’ottima campagna promozionale, devono comunque sapere che gli acquisti risultano essere effettuabili in ogni singolo negozio, a cui è possibile estendere anche il sito ufficiale, una realtà assolutamente comoda e consigliata, con la quale godere degli sconti, stando seduti sul divano di casa. L’unica “negatività” pare essere legata alla spedizione presso il domicilio, sarà difatti necessario pagare le spese di spedizione per la consegna.

Grazie al nostro canale Telegram è possibile ricevere codici sconto Amazon gratis, scopriteli in esclusiva assoluta a questo indirizzo.

Expert: le offerte sono da primato

Expert spinge i consumatori a mettere mano al portafoglio per acquistare un prodotto appartenente alla fascia medio-alta, anche di recentissima commercializzazione. Osservando proprio questa fascia, il modello che spicca è il Samsung Galaxy S21 FE, un terminale da poco lanciato in Italia, caratterizzato da specifiche tecniche di alto livello, ed un prezzo finale di 499 euro. Volendo spendere di più, la scelta potrà ricadere su Galaxy Z Flip3 a 749 euro, passando anche per il bellissimo Apple iPhone 13 Pro Max, disponibile a soli 1349 euro. Nel mezzo troviamo, infine, un Oppo Find X3 Neo del 2021, acquistabile con un esborso di 449 euro.

Volendo risparmiare il più possibile, la scelta potrà ricadere su Realme GT Neo 2, Realme C21, TCL 30Se, Redmi Note 11s, Oppo A94, Motorola E7i e altri ancora.