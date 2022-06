La stagione 4 di Call of Duty: Warzone includerà una nuova mappa, che Activision ha recentemente rivelato. La nuova mappa si chiama ‘Fortune’s Keep’. Activision lo ha rilasciato dopo un teaser in stile Ruota della fortuna in cui i fan sono stati invitati a indovinare cosa potrebbe essere. Fortune’s Keep è la quarta mappa Warzone rilasciata, dopo Caldera, Verdansk e Rebirth Island. Anche Verdansk 84, una versione degli anni ’80 di Verdansk, è stato rilasciato da Activision.

Caldera, la mappa più recente di Warzone, è stata rilasciata a dicembre. Secondo Dexerto, la nuova mappa Fortune’s Keep sarà inclusa nel prossimo aggiornamento della Stagione 4 per Warzone. La stagione 3 si concluderà il 22 giugno, quindi i fan dovrebbero aspettarsi che la stagione 4 inizi in quel periodo.

Call of Duty: Warzone, Fortune’s Keep arriva oggi

Activision ha annunciato che la mappa Fortune’s Keep Tac verrà rilasciata oggi 13 giugno. L’evento Operazione Monarch, che ha portato Godzilla e King Kong sul campo di battaglia, è stata una delle aggiunte degne di nota della terza stagione di Warzone.

Il direttore creativo senior di Raven Software, Ted Timmins, ha precedentemente detto a CharlieIntel che ci saranno dei ‘fantastici easter egg in arrivo per la stagione 4‘, il che farà sì che Caldera ‘vedrà una delle più grandi modifiche’ che la mappa ha apportato dal lancio.

Sono anche possibili aggiornamenti delle mappe o nuove modalità per la mappa più piccola di Rebirth Island di Warzone. I dettagli sulla terza stagione includono le Torri di comunicazione della mappa e il modo in cui le torri hanno scansionato alla ricerca di minacce ostili. Dopo il rilascio di Warzone 2.0 entro la fine dell’anno, Activision continuerà a supportare Call of Duty: Warzone. Ci saranno diverse tracce di progressione e inventario durante i giochi. Call of Duty: Modern Warfare 2 è un altro nuovo gioco Call of Duty in arrivo quest’anno da Infinity Ward.