Neanche due giorni dopo il rilascio di Android 13 Beta 3, è disponibile un’altra nuova versione, questa volta denominata Android 13 Beta 3.1. Quel potenziamento della piccola versione include una modifica significativa: una riparazione per l’app di feedback, che apparentemente non era disponibile per alcuni partecipanti al test nella versione Beta 3 originale.

Dato che lo scopo principale di un programma beta è testare il software e fornire feedback per aiutare a risolvere i bug e finalizzare le decisioni di progettazione, disporre di un’app di feedback funzionale è fondamentale per il successo del programma. Secondo il log delle modifiche, Android 13 Beta 3.1 non contiene ulteriori modifiche significative.

Android 13 Beta 3.1 risolve un problema relativo ai feedback

Android 13 Beta 3 è la versione di stabilità della piattaforma per Android 13, a indicare che Google ha finalizzato tutte le nuove API per sviluppatori e i comportamenti relativi alle app, consentendo agli sviluppatori di app di testare le proprie app nella versione beta con la certezza che nulla nuovo si interromperà da qui alla versione finale di Android 13, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’estate o all’inizio dell’autunno su molti dei migliori telefoni Android.

Questo non vuol dire che non ci siano difetti nell’attuale versione di Android 13, poiché l’elenco dei bug di Google evidenzia vari problemi che devono ancora essere affrontati. Puoi persino installare Android 13 sul tuo telefono in questo momento se hai uno dei numerosi telefoni supportati. Naturalmente, il miglior telefono per questo è un Pixel 6, che ha accesso a tutti i programmi beta non appena Google li pubblica sulla piattaforma.