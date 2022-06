GitHub ha annunciato la scomparsa di Atom, il suo editor di testo e codice sorgente gratuito e open source. L’azienda ha annunciato in un post sul blog di aver deciso di ritirare Atom il 15 dicembre 2022, dopodiché sia ​​il repository Atom che tutti gli altri repository verranno archiviati.

GitHub ha affermato che mentre stabilità, sicurezza e prestazioni rimangono importanti per GitHub, il modo migliore per servire la comunità è archiviare Atom e ‘dare priorità alle tecnologie che consentono il futuro della creazione di software’.

Github ha fatto l’annuncio tramite il suo blog

E sembra che queste tecnologie siano Microsoft Visual Studio Code (VS Code) e Codespaces, la piattaforma di sviluppo basata su cloud di GitHub. Queste sono le due soluzioni su cui GitHub si concentrerà in futuro.

La scelta è alquanto divertente, dato che VS Code è stato rilasciato quattro anni dopo Atom come prodotto concorrente. La concorrenza è diventata inutile una volta che Microsoft ha acquisito GitHub nel 2018 ed è diventata de facto il proprietario di entrambi i prodotti. Si è concluso con VS Code chiaramente vincente, poiché Stack Overflow ha scoperto l’anno scorso che era utilizzato dal 71% degli sviluppatori, rispetto al 13% di Atom.

‘Questo è un addio difficile’, continua il blog, sottolineando che Atom è stata la pietra angolare per il framework Electron, che ha portato alla produzione di ‘migliaia di app’. Sorprendentemente, Microsoft Visual Studio Code era tra questi, così come Slack e GitHub Desktop. Atom ha anche affermato di ‘non aver visto uno sviluppo significativo di funzionalità oltre alla manutenzione e alla sicurezza’ negli ultimi mesi.